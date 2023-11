Parní lokomotiva z roku 1940 je opravena, na koleje se dostane příští rok

Stroj, který patří muzeu, jezdil do roku 1978 a od 1. ledna 1979 sloužil jako vytápěcí kotel.

Po předání do sbírek Národního technického muzea v roce 1981 byla lokomotiva částečně opravena a v průběhu 80. let putovala po výstavách železniční techniky v Československu. V letech 1996 a 1997 prodělala generální opravu v ŽOS České Velenice. Pak ji provozovaly soukromé společnosti až do roku 2017, kdy propadla revize kotle.