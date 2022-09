Nejdražší baseballová kartička se prodala za 300 milionů

Mickey Mantle baseball card sells for record-smashing $12.6M https://t.co/4ETygXhybj pic.twitter.com/fzFHD72fE4

„Má tu nejlepší možnou kvalitu, jakou může Topps karta z roku 1952 mít. To, že je Mantleho karta po 70 letech v takovém stavu, je skutečný zázrak,“ sdělil ředitel sportovních aukcí aukční síně Heritage Auctions Chris Ivy.

„Osmimístná suma na aukci ve sportovním trhu byla ještě před deseti lety něčím, o čem jsme mohli maximálně snít. Jde o mimořádný úspěch našeho skvělého týmu sportovních expertů. Samozřejmě bychom toho nedosáhli bez našeho odesílatele Anthonyho Giordana, který vložil důvěru do Heritage, aby přivedl tuto úžasnou kartu na trh,“ dodal Ivy.

Anthony Giordano koupil kartu v roce 1991 za 50 tisíc dolarů (1,2 milionu korun). Podle tiskové zprávy aukční síně ji měl tři desetiletí bezpečně ukrytou a následně ji přinesl do Heritage Auctions, kde ji mnohonásobně zhodnotil.

Mickey Mantle hrál 17 let za New York Yankees a v roce 1978 byl uveden do Baseballové síně slávy.