Martin Šonka letí do Ostravy, svou autobiografii představí na letišti

Akce se uskuteční ve středu 6. prosince přímo v prostorách odletového Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na Novojičínsku. A jejím cílem bude seznámit zájemce s knihou Můj let do nebes, jež je Šonkovou autobiografií.

„Lidé se dozvědí informace nejen o závodech série Red Bull Air Race, ale budou moci rovněž exkluzivně nahlédnout do zákulisí nově vzniklých závodů v letecké akrobacii nazvaných X Race,“ prozradil pořadatel akce Jan Svoboda s tím, že návštěvníci talk show budou moci Šonkovi i Sárovi, který je autorem knihy, pokládat dotazy.

Kniha Můj let do nebes vznikala dva roky, moderátorem akce bude Jakub Štefek. Vstupenky na talk show Martin Šonka letí do Ostravy lze koupit na smsticket.cz.