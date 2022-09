Jednadvacetiletý student ČVUT se stal mistrem světa v Excelu

Celým názvem Microsoft Office Specialist (MOS) World Championship je globální soutěž pořádaná americkou společností Certiport, která testuje dovednosti v aplikacích Office.

Každoročně se na světové finále pořádané v USA snaží skrze národní kola probojovat až milion studentů ve věku 13–21 let z 60 zemí světa. Do finále se však dostane jen stovka nejlepších. Ondřej je teprve druhý Čech, který si ze šampionátu přivezl zlato. V roce 2013 se vítězem stal Jiří Houžvička.

Ondřej se na světové finále, které se letos konalo 24.–27. července v Kalifornii ve městě Anaheim, přitom dostal už potřetí. V roce 2019 se účastnil finále v kategorii Microsoft PowerPoint (Office 2016) v New Yorku, odkud si odvezl stříbro, o dva roky později se stal světovým šampionem v kategorii Microsoft Word (Microsoft 365 Apps and Office 2019). Tehdy se finále konalo v on-line formě.

Foto: Novinky Ondřej Cach se stal mistrem světa v programech Microsoft Office již podruhé

„Letošní prezenční variantu soutěže jsem si opravdu užil, navštívil jsem ve volném čase třeba i Los Angeles. Organizátoři soutěže pro nás také připravili seznamovací večer, výlet do Disneylandu a motivační přednášky. Bylo inspirativní setkat se osobně se spoustou odborníků a hlavně studentů s podobnými zájmy z celého světa,“ doplňuje Ondřej.

Jak se stát mistrem světa v Excelu?

Studenti z celého světa soutěžili ve třech hlavních kategoriích, Microsoft Word, PowerPoint a Excel, přičemž každý z produktů měl dvě verze – letos se jednalo o verze Office 2016 a Microsoft 365 Apps and Office 2019.

Celkem bylo tedy možné soutěžit v šesti různých kategoriích. Kategorii si každý student mohl vybrat, v každém produktu lze však soutěžit pouze jednou. Ondřej si za tři roky vyzkoušel všechny tři produkty.

„Baví mě všechny produkty Microsoft Office, je pro mě opravdu těžké vybrat favorita. PowerPoint byla tehdy moje první volba, nejsilnější si ale dnes přijdu ve Wordu.“

Samotná soutěž pak spočívala ve vypracování dvou projektů: prvního, při kterém se student musí na čas co nejvíce přiblížit danému zadání, a následně kreativnějšího projektu na určené téma, kde má student volnější ruku i více času. První projekt vyhodnocuje počítač, druhý odborná porota.

Foto: Novinky Ondřej Cach je teprve druhý Čech, který si ze šampionátu přivezl zlato

„Kreativnější část projektu mě bavila o něco více. Líbí se mi, že při ní každý student může ukázat svoje dovednosti, to, v čem vyniká, co vše v daném programu umí. Letošní téma bylo skills gap. Připravovali jsme tento projekt pro reálného klienta, a proto zadaná úloha nepůsobila uměle,“ dodává Ondřej, který exceloval v obou částech projektu.

Ondřej se i tento rok na soutěž poctivě připravoval i přesto, že se kvalifikoval již jako obhájce titulu. Načítal odborné články a vytvářel si před soutěží vlastní projekty na fiktivní témata v aplikaci Microsoft Excel. Právě proto, že konkurence je dle jeho slov opravdu velká a roli v soutěži hraje každý detail. Struktura soutěže se také rok od roku vyvíjí, takže věděl, že obhájit titul nebude snadné.

„Z mých zkušeností se na předních příčkách často umisťují studenti z asijských zemí. Letos to potvrdil Vietnam, protože vietnamští studenti se umístili na stupních vítězů ve 4 z 6 kategorií.“

Ondřej si jako vítěz odvezl notebook Surface, sluchátka a finanční odměnu v hodnotě 7000 amerických dolarů (cca 170 tisíc korun). Zatím přemýšlí, jak s výhrou naloží. Studium v zahraničí ho ale v současné chvílí neláká, obor Bezpečnost a informační technologie, který studuje na ČVUT, jej velmi baví. I v této oblasti se účastní soutěží, naposledy letos slavil úspěch na finále soutěže v kybernetické bezpečnosti v Plzni.

Cesta na vrchol

Ondřej se IT a programování věnuje už od svých 11 let, kdy začínal jako samouk. Už na základní škole věděl, že to je cesta, kterou se chce vydat.

Úspěchy v nejrůznějších školních soutěžích a zájem o obor ho postupně dovedly až do Office Areny, české soutěže, která testuje dovednosti studentů v práci s aplikacemi Microsoft Office a funguje jako národní kvalifikační kolo před samotným MOS World Championship. Soutěže Office Arena se každoročně účastní přes 4000 studentů.

„Office Arena je soutěž, do které se mohou přihlásit studenti základních a středních škol a prokázat své dovednosti v práci s moderními informačními technologiemi. Cílem soutěže je žáky motivovat a zajistit jim lepší pozici nejen při studiích, ale zejména při vstupu na pracovní trh,“ doplňuje Karel Klatovský, manažer pro vzdělávání ze společnosti Microsoft.

Foto: Novinky V současnosti se při studiu věnuje programování jako freelancer, zejména vývoji webových stránek

Do pražského finále se skrze školní a krajská kola každoročně dostane 15 nejlepších studentů z České republiky a ti nejlepší z kategorie středních škol pak kromě hodnotných cen získají i možnost jet reprezentovat právě do USA. Spolu s Ondřejem se z České republiky letos probojovali dokonce tři další studenti. Dva studenti ze Smíchovské střední průmyslové školy Petr Novák a Vojtěch Werenyckyj a letošní vítězka Office Areny Lucie Dorňáková. Podmínkou účasti na MOS World Championship je certifikační zkouška, kterou musel každý z reprezentantů složit.

„Certifikace Microsoft Office Specialist navíc nejsou v českém prostředí ničím novým, školy je často využívají i v průběhu roku k ověření znalostí z probírané látky ve Wordu, PowerPointu i Excelu. Nejvíce je v České republice využívá právě Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium, kde jich ročně žáci absolvují i několik set,“ komentuje Karel Klatovský.

Mistr světa… a co dál?

Ondřej se letos soutěže mohl účastnit naposledy, jednak kvůli věkovému omezení soutěže a jednak i proto, že již soutěžil ve všech produktech Microsoft Office. Plánuje se ale i nadále zdokonalovat a svoje dovednosti předávat dál. Rád neustále zkouší nové funkce v aktualizacích všech aplikací Microsoft Office.

V současnosti se při studiu věnuje programování jako freelancer, zejména vývoji webových stránek. Rád by také navázal spolupráci s Office Arenou, kde by do budoucna mohl například působit jako porotce nebo se podílet na přípravě pražského finále.

„S Ondrou určitě plánujeme zůstat v kontaktu a navázat budoucí spolupráci. Se svými zkušenostmi a výsledky je ideálním kandidátem pro výběr a případný mentoring budoucího vítěze Office Areny,“ komentuje Karel Klatovský.