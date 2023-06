Zemřela Picassova žena, malířka Gilotová

Ve věku 101 let v úterý v New Yorku zemřela francouzská malířka Françoise Gilotová. Její díla se vystavovala po celém světě, přesto byla známá zejména svým vztahem s Pablem Picassem. Jako jediná z jeho partnerek ho opustila a o vztahu také napsala knihu. O jejím úmrtí informoval deník The New York Times (NYT).

Foto: Profimedia.cz Francoise Gilotová s Picassem 17. srpna 1965