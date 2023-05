Zemřel spisovatel Martin Amis

Zemřel významný anglický spisovatel Martin Louis Amis, syn neméně slavného autora Kingsleyho Amisa. Bylo mu 73 let. Informoval o tom list The New York Times.

Foto: Profimedia.cz Martin Amis na archivním snímku z roku 2018

Článek Jeho manželka, spisovatelka Isabel Fonsecaová úmrtí potvrdila. Podle ní zemřel ve svém domě v americkém městě Lake Worth Beach na Floridě. Příčinou smrti byla podle ní rakovina jícnu. Amis zemřel již v pátek, o úmrtí však manželka informovala až v sobotu. Paradoxem je, že to je stejná nemoc, která v roce 2011 zabila jejich blízkého přítele a spisovatelského kolegu Christophera Hitchense. Významná díla Martin Amis se těšil největší popularitě v 80. a 90. letech – jeho sžíravé, erudované a bezútěšně komické romány redefinovaly britskou beletrii, jak poznamenal list The New York Times. Mezi jeho nejznámější díla patří romány Peníze (1984), Londýnská pole (1989) a The Information (1995), které tvoří tzv. Londýnskou trilogii. Na Man Bookerovu cenu byl nicméně nominován za jiná díla – roku 1991 za Šíp času a 2003 za Yellow Dog. Více než desítka jeho knih vyšla i v českém vydání. Naposledy šlo v roce 2016 o Zónu zájmu. Ve svých pozdějších dílech se zabýval stalinistickými zločiny, válkou proti terorismu či holocaustům.