Zemřel Seymour Stein, objevitel Madonny i kapely Ramones

„Na kapele mě vždy přitahuje její hudba, písně,“ vysvětlil v roce 2018 pro The Guardian. „Nikdy jsem nešel po zavedené skupině, vždycky jdu po mladých. Nehledím na to, jak je dobrá hudebně, protože vím, že se může zlepšit. Muzikálnost se může vždy zlepšit, ale alespoň zárodek schopnosti psát dobré písně tam musí být od začátku.“

Prezidentem Sire Records a viceprezidentem Warner Bros. zůstal do svého odchodu do důchodu v roce 2018. Ve stejném roce vydal autobiografii Siren Song: My Life in Music.