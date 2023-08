Zemřel Jiří Černý

V roce 1976 vypracoval odborný posudek pro obhajobu v procesu s kapelou The Plastic People of the Universe. V něm kladně srovnával produkci její a skupiny DG 307 s uměleckými tendencemi československé kultury. Poté, co pak během jedné Antidiskotéky reagoval na otázku týkající se Anticharty vtipem, dostal v březnu 1977 z Lidové školy umění v Praze 2 výpověď.

Psal články do Lidových novin, Hospodářských novin, časopisu Folk & Country, Divadelních novin, Světa a divadla. Uváděl rozhlasové pořady Samomluvy s hudbou, Libeček, populární byly jeho komentáře Načerno, spolupracoval s rádii Collegium, Echo či Publikum V letech 1998 až 2003 připravoval kulturní příspěvky do pořadu Dobré ráno České televize.

„Pro hudebního kritika je nejdůležitější umění poslouchat a vciťovat se, protože dřív, než začne posuzovat, jestli se mu to dílo nebo koncert líbí, či ne, musí se snažit pochopit, proč to autor či interpret takhle udělal a co měl za lubem. A jestli mu stálo za to, aby si s tím dal tolik práce. Druhá věc je umět vyjádřit, proč se vám dané dílo líbí, nebo ne. Když jsem psal recenze na české muzikály, na každý jsem šel třikrát. Po čase jsem však došel k tomu, že když mě několik za sebou nebavilo, není velká naděje, že by tomu s jinými bylo jinak. A protože mám rád sebe a svůj čas a také mám už určitý věk, chtěl bych zbytek života prožít pokud možno s něčím krásným,“ vysvětlil v rozhovoru pro Rozhlas.