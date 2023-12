Zemřel hudebník Denny Laine

Laine se narodil v roce 1944 v anglickém Birminghamu. V roce 1964 založil uskupení Moody Blues, původně jako bluesovou kapelu, pak ale přešli k popu. Proslavili se písní Go Now, Laine ale kapelu po roce kvůli sporům o peníze s nahrávací společností opustil. „Získali jsme slávu, ale nedostali jsme peníze,“ řekl tehdy.

Ač se další členové kapely téměř neustále měnili, nahráli Wings hity jako Live and Let Die, My Love či Jet. Uskupení fungovalo deset let.