Zemřel herec Mark Margolis

Ve věku 83 let zemřel americký herec Mark Margolis, známý ze seriálu Perníkový táta nebo z filmu Zjizvená tvář. Zemřel v nemocnici Mount Sinai v New Yorku po krátké nemoci, uvedl podle deníku The Guardian jeho agent.

Foto: Phil Mccarten, Reuters Mark Margolis na snímku z roku 2012

Článek Margolis se narodil roku 1939 ve Filadelfii. Po krátkém univerzitním studiu odešel do New Yorku a věnoval se herectví. Během padesátileté kariéry dostával zejména vedlejší herecké role. Proslavil se jako Hector Salamanca v seriálu Perníkový táta, za což v roce 2012 dostal nominaci na cenu Emmy. Objevil se také ve snímcích Černá labuť nebo Pí, na nichž spolupracoval s režisérem Darrenem Aronofským.