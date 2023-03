Výtvarník Jakub Matuška je na dobré cestě k ideálu poznání

Každá výstava má nějaký název, který je do jisté míry i lákadlem. Co ale může evokovat název Až křídla vlaštovek vyhladí žulový kvádr z povrchu zemského?, vysvětluje Michal Nanoru, kurátor výstavy Jakuba Matušky aka Maskera v historických prostorách Zámecké jízdárny v Hluboké nad Vltavou (trvá do 14. května), v doprovodných materiálech.

Foto: Jan Šída , Právo Jakub Matuška aka Masker u svého díla Jin-jang (2021)