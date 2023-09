Výtvarnice Alena Kupčíková: Jedinečná věc na dyslexii je, že se nemůžeš opakovat

Přineslo vám to vedle negativ do života i nějaká pozitiva?

Jedinečná věc na dyslexii je, že se nemůžeš opakovat. Tedy nemůžeš se vykrást, protože si nepamatuješ věci v posloupnosti. Nikdy se nemůžeš dostat do situace, kdy bys mohl tyto informace přesně zkopírovat. Vždy vytváříš novou kombinaci. Vždy je to autenticky originální. To je v umění nesmírně geniální. Jinak dyslektik musí vždy vynaložit obrovské množství energie, aby něčeho dosáhl. Neustále improvizuje při vytváření přípravy, a čím dál víc si myslím, že čím jsou vynalézaví a výkonnější, tím víc se pouštějí do těžších a těžších úkolů. Takže mít v týmu dyslektika je výhoda, nahlíží na vše úplně jinak a vytrvá…