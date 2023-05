Vango získal hlas Jana Vlasáka. Provede vás 20. stoletím

Podstatné jsou neustálé napětí a stálý dramatický běh událostí, ať už se zrovna odehrávají ve Skotsku, v Paříži, v Moskvě, nebo na Sicílii. Celkově je převážná část děje umístěna do třicátých let minulého století, a tak do něj pochopitelně promlouvá i sovětský komunismus a nástup německého fašismu.

Navíc se posluchač dozví i to, co bylo příčinou proslulé havárie německé vzducholodi Hindenburg 6. května roku 1937 na letišti Lakehurst v New Jersey. To se ovšem nesluší prozrazovat v těchto řádcích, to je potřeba poslechnout si v audioknížce Vango.