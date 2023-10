V Lanškrouně se hrál jazz na zámku

Přehlídka se v průběhu let stala odrazovým můstkem pro řadu dnes již respektovaných osobností. Namátkou jmenujme zpěvačku Markétu Foukalovou s kapelou Lanugo nebo pianistu, skladatele a zpěváka Ondřeje Brzobohatého.

Na festivalové podium do Lanškrouna ovšem v průběhu let zavítala i řada již renomovaných a uznávaných hudebníků z tuzemska i zahraničí. Po několika ročnících v novém a velmi reprezentativním lanškrounském Kulturním centru se letos festival vrátil zpět do prostor zámku. Nutno konstatovat, že komornější zámecký sál mu sluší lépe.