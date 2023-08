Sziget odstartovala chytlavými hity Florence & the Machine

Hlavní hvězdou prvního dne byla britská kapela Florence & the Machine. Její zpěvačka Florence Welch zazpívala všechny hity, které ji v posledním desetiletí pevně usadily do pozice jedné z nejvyhledávanějších hvězd na evropských i zámořských festivalech.

Čtvrteční program ale odstartovala kapela Foals, kterou v Česku dobře známe. Parta z Oxfordu zahrála starší hity i výběr z nového alba Life is Yours a svůj set vygradovala do skvělých noise-rockových pasáží, které se přelévaly z jedné písně do druhé.