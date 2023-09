Steven Tyler nesmí zpívat. Poslední turné Aerosmith je přerušeno

Aerosmith byli nuceni odložit vystoupení v Detroitu, Chicagu, Washingtonu, Torontu, Raleighu a Clevelandu, a to až na leden 2024.

„Jsem zdrcen diagnózou od lékaře, který mi zakázal na třicet dní zpívat. Během sobotního koncertu (v New Yorku, pozn. red.) jsem utrpěl poškození hlasivek, což vedlo ke krvácení. Abychom se mohli vrátit a podat výkon, který si zasloužíte, jsme nuceni odložit některé koncerty,“ sdělil pětasedmdesátiletý Steven Tyler na Instagramu.

Rozlučkové turné Aerosmith odstartovalo začátkem září ve Philadelphii. Peace Out: The Farwewell Tour se mělo odehrát ve čtyřiceti městech v USA a Kanadě, přičemž poslední zastávkou měl být 26. ledna 2024 Montreal. Nyní je to tak, že se turné skupiny prodlouží o měsíc a skončí v Clevelandu na konci února 2024.