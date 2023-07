Štěpán Kozub se promění v Jaroslava Haška

„Měl naráz dvě manželky, psal hlavně proto, aby měl na alkohol, dělal si legraci ze všeho, co zavánělo vážností, a když se opil, vždycky dal dohromady partu, se kterou šel po nocích házet kamínky do oken škrobených a velevážených literátů. Byl schopen takových kousků, že když v devětatřiceti letech zemřel, česká kulturní scéna si dva týdny myslela, že je to další z jeho recesí. Haškův život je prostě skvělá látka pro film a použít jen polovinu toho, co prožil, by vydalo na nekonečný seriál,“ pokračuje.