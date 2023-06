Status kulturního profesionála potřebujeme, tvrdí umělci

„Víc než přiznání abstraktního statusu umělce potřebujeme sociální zajištění, kterého jinak nejsme schopni dosáhnout. Umělecká práce je nejistá a česká kultura obecně podfinancovaná. Status kulturního profesionála by měl ideálně zavést důstojné podmínky a podporu ve chvíli výpadku příjmu, kdy nemůžete tvořit a pracovat z mnoha důvodů. To, co chce kultura, jsou ve výsledku mizivé peníze v rámci celého státního rozpočtu,“ řekla Právu za organizátory Anna Štičková.

Nejde jen o herce, zpěváky, spisovatele nebo překladatele, zahrnuty by měly být i technické profese, kurátoři nebo žurnalisté. V kultuře je téměř polovina osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Na ně by podle organizátorů měly dopadnout plánované škrty a zvýšené odvody nejvíce.

„Nejsme typičtí podnikatelé, naším cílem není primárně zisk, a nejsme ani zaměstnanci. Čili jsme v jakémsi vakuu. Status umělce by měl pomáhat zejména v takzvaných hluchých obdobích, protože v kreativním prostředí prostě často nelze jít z projektu do projektu, pokud má jít o nějakou kvalitu,“ řekla Právu režisérka Marta Nováková.

Ministerstvo kultury na legislativě pracuje. Ministr Martin Baxa (ODS) předpokládá, že materiál bude předložen vládě do konce tohoto roku, do konce 2025 má být novela zákona účinná.

„Přála bych si, aby existovaly v rámci tohoto statusu něco jako odbory, které by stanovily minimální částku, která by za tu kterou práci měla být vyplacena. Aby nedocházelo ke zneužívání čerstvých absolventů hned po škole, protože nevědí, na jaké peníze mají nárok. Zároveň by mělo být kontrolováno, zda za stejnou práci dostávají ženy stejnou finanční odměnu jako muži. Kulturní sektor kolem sebe vytváří morální mlhu, že se v něm toto neděje, ale děje se to. A konečně by mohla být v českém kulturním provozu alespoň nějaká záchranná síť pro ženy, aby si mohly dovolit být mámy.“