Spisovatelka Veronika Matysová: Psaní má být radost

Věnujete se vlastní tvorbě, překladům, ale také mentorování. Jaká specifika má výuka psaní knih?

Musíte to opravdu milovat a mít v sobě velkou dávku nesobeckosti, protože mnohdy budete muset cizí knihy upřednostnit před svou vlastní. Musíte být nekonečná studnice nápadů a mít spoustu načteno. Nevystačíte si s příklady z vlastní knih. Je potřeba mít rozhled a ilustrovat jednotlivé techniky na nejrůznější příbězích.

Jaké rady svým kurzistům dáváte?

Učím unikátní metodu psaní knih s využitím toho, jak funguje mozek, spolupráce levé a pravé hemisféry. Ale úplně nejdůležitější rada je psát srdcem a s ohledem na svého nejdůležitějšího čtenáře, sama sebe. Jakmile se člověk rozhodne psát nějaký příběh proto, že to téma zrovna letí, nebo protože si myslí, že mu to vynese spoustu peněz, je to cesta do pekel. Psaní má být radost.

V čem je váš kurz tvůrčího psaní v rámci projektu Odstartujte svoji knihu, který funguje od roku 2016, jiný?

Mám ráda kurzy hravé a zároveň nabité informacemi. Příklady literárních technik často ilustruju na Harry Potterovi, ale i na spoustě dalších knih. Vše hned převádíme do praxe. Na začátku září startuje online workshop zdarma 3 pilíře úspěšného psaní knihy, v němž budu sdílet metodu, díky které jsem napsala šest knih za pět let při náročném zaměstnání a všechny vyšly v nakladatelství. Ve druhé polovině září pak startuje tříměsíční placený online kurz K90 alias Kniha za 90 dní, který dělám jednou až dvakrát ročně.

Pro koho je kurz určen?

Online workshop zdarma i online kurz K90 jsou pro všechny typy knih, ať už s příběhem, nebo naučných. Kurz je pro ty, kteří jsou připraveni investovat do svého snu a chtějí jednou vidět svou knihu na pultech knihkupectví.

Tvrdíte, že tento projekt je to nejlepší, co vás kdy napadlo udělat. Proč si to myslíte?

Konečně jsem našla své opravdové poslání. Je neuvěřitelně naplňující, když lidé přijdou do mého kurzu jen s mlhavým snem, a pak mi píšou, že prolomili tvůrčí blok, dopsali svou knížku, umístili se v literární soutěži nebo jim vychází knížka.

Poznáte už při čtení prvních řádků a odstavců, že toto je nadějný text nebo naopak ztracený případ?

Se ztraceným případem jsem se ve svých kurzech ještě nesetkala, ale obecně na internetu ano. Pozná se tak, že si odmítá nechat poradit, je přesvědčený, že jeho text je naprosto skvělý, i když není. Někteří lidé jsou vypsanější než jiní, ale důležité je, jak mají vystavěný příběh. A na to se právě v mých kurzech soustředíme především.

Psaním knih se zabýváte více než třicet let. Co vaše dosavadní díla spojuje?

Nedržím se jednoho žánru, píšu vždy to, co mě momentálně nejvíce táhne. A samozřejmě do většiny postav promítám sama sebe a lidi ze svého okolí.

O čem je ta nejnovější, Hodina psodava?

Je to můj první román ze smyšleného světa, který se v mnohém podobá tomu našemu. Vypráví o dospívající dívce, kterou unesou do znepřátelené země a ona teprve postupně odhaluje, že to není pomsta jejím rodičům-vzbouřencům, ale že je to součástí temného plánu na zničení světa v jeho současné podobě. V příběhu hrají důležitou roli láska, přátelství, touha někam patřit, ale i vnitřní pochody, jako jsou nenávist nebo smysl života.

Začínala jste jako mladá autorka na pražském sídlišti Jižní Město. Jaké to bylo tehdy a teď, když pozorujete začátky ostatních?

Velká změna oproti době, kdy jsem já začínala, spočívá v tom, že teď máme internet. V mých kurzech se schází úžasná komunita stejně naladěných psavců, kteří se navzájem podporují a dodávají si odvahy, kdykoli zaváhají, jestli to opravdu mohou dokázat. A také v tom, že můžete mít knižního mentora, abyste se dostali k cíli mnohem rychleji.

Působila jste mimo jiné v Bruselu v centrále Severoatlantické aliance nebo v Paříži v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Máte v této oblasti ještě ambice?