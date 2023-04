Snímek s Penélope Cruzovou zahájí Dny evropského filmu

V hlavní soutěži, zaměřené na debuty, se utká hned několik filmů, v nichž excelují neokoukaní dětští či mladí herci, ať už jde o portugalský snímek Alma Viva, lotyšské drama Ségry, nebo anglické drama Off the Rails, které bývá považováno za nový Trainspotting.

Snímek Meet Me In The Bathroom je zase adaptací stejnojmenné knihy o newyorské rockové scéně na začátku milénia.

Na obloze se zatím hned osm planet rovná do zákrytu, což by mohlo mít nevídané důsledky pro samotnou zemskou přitažlivost. „To vše s jedinečnou hudbou sourozenců Jevgenije a Saši Galperinových,“ dodává Šafránek.

V Cannes zazářil snímek Ti nejhorší režisérek Lise Akoky a Romane Gueret, které s ním vyhrály sekci Un certain regard. Odehrává se v Cité Picasso v Boulogne-Sur-Mer na severu Francie, kde se má natáčet film. Během castingu jsou do filmu vybráni čtyři teenageři a v sousedství se všichni diví, proč ze všech možných vybrali filmaři „jen ty nejhorší“.

Cenu za nejlepší režii na stejném festivalu získal Alexandru Belc za rumunské retro Metronom. I to se odehrává na začátku 70. let, tentokrát v Bukurešti. Sedmnáctiletá Ana sní o lásce a svobodě a během jednoho mejdanu se s přáteli rozhodne napsat dopis do hudebního programu Metronom, který v Rumunsku tajně vysílá stanice Svobodná Evropa. V tom však do bytu vtrhne tajná policie…