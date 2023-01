Skupina Poetika pokračuje bez Rovenského. Ten má kapelu Highland

„Rozchod neproběhl ze dne na den. Bylo to něco, co jsme řešili ještě před loňským únorovým vydáním naší druhé desky Identity. Někteří jsme měli pocit, že to není ono, že se mezi námi vytratilo potřebné souznění. Nešlo jen o hudbu, ale i o osobní hledisko. Celou následující sezonu jsme o tom diskutovali, a nakonec jsme rozhodli demokraticky. Většina členů řekla, že budeme pokračovat bez Edy,“ vysvětlil Novinkám.cz zpěvák Ondřej Brejška.

O rozchodu se současnými členy Poetiky hovoří Rovenský ale trochu jinak. „Ta otázka je složitější. V zásadě šlo ale o to, že jsem si s jedním členem kapely přestal lidsky i hudebně rozumět. Dostali jsme se do bodu, kdy věc stála tak, že buď v ní bude on, anebo já. Už jen to, že to bylo takhle postavené, pro mě znamenalo, že to dál nemá smysl,“ uvedl pro Novinky.cz.