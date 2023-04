Skupina Jelen vystihuje v klipu k písni Pálím atmosféru svých koncertů

Rok 2023 je pro skupinu Jelen rokem narozeninovým. Bude ve znamení oslav deseti let existence. Během jediné dekády odehrála téměř tisíc vystoupení, písně Magdaléna, Jelen, Co bylo dál, Klidná jako voda, Jediný, co chci nebo Ještě jednu noc již zlidověly. Nyní skupina přichází s novým singlem Pálím. Na Novinkách.cz má premiéru.

Skupina Jelen v klipu k písničce Pálím.Video: Universal Music

Článek Kapela se tak pomyslně loučí se svým posledním albem Věci a sny. Skladba Pálím vystihuje atmosféru a energii jejích koncertů a zároveň zve na narozeninový koncert 2. prosince v pražské O2 areně. „Jelen je především koncertní kapela. Na kontaktu a společné energii s fanoušky nám opravdu záleží. Aktuálně je to, co nás na muzice baví nejvíc. Myslím, že videoklip k písničce Pálím tuto energii a s ní spojené emoce zachycuje,“ říká zpěvák a kytarista Jindra Polák. Foto: Václav Ryba Na koncertech je skupina Jelen nejsilnější. Režisér klipu Jan Frýba dodává: „S kapelou Jelen jsem začal spolupracovat už před více než dvěma lety. A každé natáčení jejich koncertů byla opravdová zábava. Kluky už teď beru jako kamarády a o to víc jsem rád, že jsme dostali možnost natočit oficiální video k písni Pálím.“ Oslavy desátých narozenin kapely se ponesou na ose tří zásadních událostí. Jsou jimi spousta koncertů, vydání nového alba na podzim a zmíněné vystoupení v O2 areně.