Jan Géryk: Emancipace a dějiny. K politické filosofii Pavla Barši

Ve svých Dějinně filosofických tezích vykresluje Walter Benjamin podobenství o moderní době, v němž se anděl dějin dívá do minulosti a to, co se „nám jeví jako řetěz událostí“, vidí jako „jednu jedinou katastrofu“. Anděl by rád „vzbudil mrtvé a spravil, co je rozbité“, ale vichřice pokroku jej „nezadržitelně pohání do budoucnosti“. Proti proudu kupředu postupujících dějin jít nelze a jejich poražené již není možné oživit.

Foto: Jan Handrejch, Právo Pavel Barša je politolog a přednáší na FF UK.