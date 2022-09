Hrával však často. Sloupek Štefana Švece o hereckém umění Josefa Kajetána Tyla

Tyl se zklamaně vrátil do Prahy – a zanedlouho byl znovu na štaci. Tentokrát se souborem německým. I odsud se za pár měsíců vrátil hubený jak lunt, chudý jak myš a s předsevzetím, že se už do takové pasti nikdy lapit nedá. Otec jeho budoucí ženy mu našel místo úředníka v kasárnách a vypadalo to na slušnou existenci. Jenže Tyl se rychle oklepal a začal organizovat – divadlo. Napsal svou první hru Výhoň Dub (později ji radši spálil), dal dohromady tlupu vlastenců a konečně svou divadelní vášeň rozjel naplno. Dodnes se o tom učíme.