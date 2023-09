Rodina a veřejnost se loučí s Yvonne Přenosilovou

V roce 1965, když si ji hosté z anglických klubů poslechli při návštěvě gymnázia naživo, pozvali ji na třítýdenní pobyt do Londýna. Manažera jí dělal John Alcock. Yvonne zpívala v londýnském rozhlase, nazpívala gramodesku When My Baby Cries/Come On Home pro anglickou společnost PYE. Nejcennější vystoupení bylo v nejpopulárnějším pořadu britské televize Ready, Steady, Go!, společně se skupinou Rolling Stones.