RECENZE: Sympatičtí Def Leppard přetlačili těžkopádné Mötley Crüe

Dorazit měli i Australané Wolfmother, ale v den koncertu se omluvili, neboť se jim nepodařilo dostat se do české metropole ze své domoviny včas. V praxi to znamenalo posunutí začátku celého festivalového programu zhruba o hodinu a zklamání pro ty, kteří už měli tu čest v minulosti něco ze sedmdesátými léty inspirované tvorby kapely slyšet a těšili se, že ji spatří na vlastní oči

To všechno nabídla i v pátek v Praze. Jejím členům je v průměru kolem šedesáti let, takže se na pódiu nekonaly žádné závody v běhu. Poklidné vystupování ale dalo skupině možnost si s repertoárem náležitě pohrát a servírovat ho s velkou grácií.

To Mötley Crüe, kteří celou akci uzavírali, si zrovna zvuk pochvalovat nemohli. Po celé jejich vystoupení byl málo čitelný, zahlcený hřměním kytary a rozbíjený údery na bicí. V tom se topil zpěvák hlas zpěváka Vince Neila, což by za jiných okolností bylo trestuhodné, ale v Letňanech se brzy ukázalo, že právě on nebude ten večer největší oporou kapely, pročež mohlo být zvukové ponoření jeho výkonu do nástrojů záměrem. V té nečitelnosti se naopak neztratilo, že čtveřice působila trochu těžkopádným dojmem, její set byl poněkud roztříštěný a mnohé zvuky, kupříkladu vokály, zněly skutečně z playbacku, jak už se o téhle kapele v posledních měsících psalo.