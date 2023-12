RECENZE: Superžidé. Zakladatelé významných fotbalových klubů

Zaměřuje se hlavně na pět klubů: rakouské First Vienna 1894 FC, FK Austria Wien, německý FC Bayern Mnichov, nizozemský Ajax Amsterdam a anglický Tottenham Hotspur FC. A také na jejich fanoušky.

Zmiňuje také sionisticky orientovaný SC Hakoah, jenž se v meziválečném období zapsal do dějin tamního fotbalu úspěchem „židovského fotbalu“: klub v roce 1925 vyhrál první profesionální šampionát v Rakousku.

Ojedinělou expozici jinak najdete na Dorotheergasse v jedné z budov vídeňského Židovského muzea. Zabírá celé jedno patro. Nabídne vám výlet do časů, kdy se fotbal teprve stával celosvětovým fenoménem, ovšem v Evropě již byl masovým sportem. Do počátku dvacátých let 20. století, kdy se úspěchy národních klubů leckdy protínaly se státními, národnostními i náboženskými zájmy.