RECENZE: Šťavnatý román z drsných ulic Palerma

Jako v nebi, tak i na zemi je román z ulice, kde figurují tvrdé pěsti, nože, krev a vyražené zuby, ale samozřejmě také kamarádství, láska, zrada a zklamané naděje. Dal by se označit za Eniův milostný dopis rozbitému, chudému a hrdému Palermu. Autor své rodné město perfektně zná a miluje. Nebojí se vylíčit jeho špínu i krásu a neúnavně chrlí hořkosměšné příběhy jeho osobitých obyvatel.

Román je i rodinnou kronikou, která se rozvíjí v několika rovinách současně. Často se střídají a na čtenáře kladou jisté nároky, protože se musí rychle zorientovat, ve které době se právě nachází. Děda Rosario bojuje ještě ve 2. světové válce a v Africe se dostane do britského zajateckého tábora. Smrtící poušť odhalí skutečné charaktery vojáků a ukáže hodně brutality, ale i ryzí kamarádství.

Velmi výraznou postavou je strýc Umberto, boxer, studnice historek a muž, jenž se ujme chlapce, který vyrůstá bez otce. Malý Davidú s ním dochází do tělocvičny a Umberto se stává jeho zasvětitelem do krutého sportu a do života. Svým osobitým jazykem mu vypráví o boxu, ale i o psychologii a o ženách.