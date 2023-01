RECENZE: Stále horká punková krev Iggyho Popa

V posledních několika letech se zdálo, že trochu pozbyl hudební i pěvecké agresivity, která ho vynesla na výsluní v době existence jeho kapely The Stooges. Ta je od roku 2016 u ledu a její šéf je teď sólista. V nových písních se ovšem dokázal obklopit natolik výraznými osobnostmi, že to muselo klapnout. Vrátil se v čase a ukázal, že má punk rock hluboko v srdci.

Okouzlující je zádumčivá Morning Show s temným textem o bolesti v tváři a o tom, že nemůžeme být šťastní. V ní se protagonistův výraz blíží emotivnímu polovyprávění Leonarda Cohena, na hudební scéně stejně přitažlivému, jako je zde to jeho. Silové riffy, které hraje Stone Gossard v All The Way Down, evokují období, kdy byl Iggy Pop součástí The Stooges.