RECENZE: Renfield: Jak se zbavit závislosti na démonech

Svých démonů se zbavíš jen tehdy, když se jim postavíš. To je opakovaně a halasně proklamované poselství filmu Renfield, který ve čtvrtek vstoupil do kin. K ilustraci této moudrosti použili tvůrci drákulovské téma a kombinaci mysteriózního hororu s komedií. Moc jim však to žánrové spojení nefunguje.

Trailer k filmu RenfieldVideo: CinemArt