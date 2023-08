RECENZE: Proč jsou Češky občankami druhé kategorie

Měla by to však pro něj být povinná četba. Důvodů je vícero. Nechuť Čechů k myšlenkám feminismu (jak autorka správně podotýká, toho sprostého slova na F), nezbytného pro společenský progres, sahá mnohem dál než k jeho ohnuté komunistické verzi čili zdánlivě nezávislé ženě, na kterou doma čeká druhá směna.

Jednu z opravdu mála zářných výjimek představuje první československý prezident, jehož příklon k feminismu rozhodně neskončil symbolickým převzetím manželčina příjmení. Veřejnými proklamacemi měl daleko větší sílu. „A co se týče úřadů, umění, vědy, politiky, tam ženy sotva začaly vnikat; to je taková nerozumná ukvapenost, že užuž si troufáme soudit, dovedou-li to, nebo ne. Vždyť muži na to měli tisíce let, aby se tomu naučili, a ještě dělají často svou práci špatně,“ uvádí v publikaci výpověď z Hovorů s TGM.