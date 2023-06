RECENZE: Pantera si v hale udělala devadesátky

V červnu 1998, tehdy v plné síle, se se ctí ujala role předskupiny britských Black Sabbath na putovním festivalu Ozzfest, jenž se zastavil v pražském Edenu. To už měla na kontě své nejúspěšnější desky Vulgar Display Of Power (1992) a Far Beyond Driven (1994), pověst pořádně drsné čtveřice se slušným komerčním úspěchem a byla obecně respektovaná.