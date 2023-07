RECENZE: Nulová linie: Rusové nestrkejte nám sem nos!

„Nulová linie je to nejhorší válečné peklo. Je to linie, kde se v kontaktním boji utkává ukrajinská a ruská pěchota. V zákopech, bahně, v zimě, v nepohodlí… Ze zákopů podnikají útoky jako za první světové. Nulová linie je jako výlet do historie,“ popisuje autorka místo, kde často v uplynulých měsících pobývala. Místo, kde umírají nejen vojáci, kde často, poměrně nedávno, žili šťastně lidé, kteří oblast nazývali domovem.

Klicperová sleduje ve 22 kapitolách právě životy těch „obyčejných“, kteří ztratili právo rozhodovat, kdo přijde do jejich domovů a co tam bude dělat. Vojáků, již byli ještě před ruským útokem běžnými civilisty a nyní netuší, kam je nasadí a kde mohou zemřít.

Součástí jejich životů se po ruské invazi staly zbraně, špína, brutální násilí, znásilnění, vraždy nejbližších, včetně malých dětí, smrt kamarádů. A to vše v krajině, kde se „to“ ukrajinské s „tím“ ruským po staletí mísí.

Řeč je přitom nejen o zvycích, jazyku, kultuře, ale hlavně o lidech, již nezřídka pocházejí z národnostně smíšených rodin… Pochopit, proč na ně Rusové, mnohdy jejich (skoro)krajani útočí, je pro ně téměř nemožné. „Mí ruští příbuzní mi nevěří, že na nás padají jejich bomby,“ zaznívá mimo jiné v knize.

Foto: Lenka Klicperová +18

Čtení Nulové linie je velmi drsné, pro člověka žijícího v míru, v bezpečí místy až neuchopitelné. Znovu a znovu se vám ovšem nad jednotlivými kapitolami do mysli vkrádají otázky. Odešel/odešla bych do ciziny, kdyby napadli moji vlast? Poslal/a bych na frontu své děti? Věřil/a bych svým politikům? A komu bych vlastně dokázal/a, chtěl/a, mohl/a věřit?

Klicperová se na ně poctivě snaží v knize odpovědět: texty a fotografiemi. Ano, jsou proukrajinské. Ale může to být jinak? Své odpovědi si navíc musí každý z nás najít v sobě. Jen by měl myslet na to, kde žijeme a jak žijeme. Kdo jiný by měl Ukrajince vzhledem k dějinným zkušenostem právě nyní chápat víc než my: Češi, Moravané, Slezané a Slováci?

Vždyť Ukrajinci chtějí to samé, co Čechoslováci v srpnu 1968. I tam – více než 5o let od okupace ČSSR – zní motto: Rusové nestrkejte nám sem nos!