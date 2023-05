RECENZE: Nový Viewegh v ukrajinské novele neurazí ani nenadchne

Spisovatel cítí, že prohlídky u lékaře, ježdění po nákupech a občasná autorská čtení ho neuspokojí a měl by svému životu najít nějakou náplň. Hledá tedy nový smysl. V tom vypukne válka a on se rozhodne přijmout do domu uprchlici s dítětem. Rozvíjející se milostná zápletka samozřejmě není originální. Stane se zhruba to, co čtenář očekává od začátku.