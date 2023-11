RECENZE: Morning show jako brilantní mocenská hra

Bylo to první drama, se kterým tehdy čerstvě narozené dítko v konkurenci streamovacích služeb vyrazilo do světa. Ted Lasso byl ještě daleko a Apple spoléhal na váhu kauzy MeToo, která měla rozvířit neklidné vody mediálního prostředí. To se povedlo nevídaně a skvěle obsazená Morning show nezůstala jen u toho. Druhou řadu sice kreativně i doslova spolkla koronavirová pandemie, další pokračování však potvrdilo vzrůstající kvalitu, kterou seriál disponuje.