RECENZE: Kdepak jsi, krásný světe. Hledání krásného světa očima mileniálů

Sally Ronneyová debutovala již několik let před svými třicátými narozeninami románem Rozhovory s přáteli (2017), jenž z ní učinil takřka přes noc hvězdu první velikosti. O oblibě její tvorby svědčí i fakt, že se její následující románová kniha Normální lidi (2018) dočkala hned o dva roky později zpracování do seriálové podoby.

Spisovatelka, která je považovaná za jednu z nejzásadnějších literárních osobností nového tisíciletí, sbírá jedno ocenění za druhým. Deník The Guardian o ní píše jako o „nejvlivnější autorce své generace“ a deník The New York Times informuje o jejím aktuálním díle jako o tom nejlepším počinu, jaký dosud vydala.