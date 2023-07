RECENZE: Kde jsi, když nejsi. Sprostá, ale nejlepší Třeštíková

Děj knihy je skoro banální. Představuje jedno průměrné manželství Dagmar a Marka. Mají dvě malé děti, krásný dům, peníze jim téměř nechybějí, navenek působí harmonicky, jenže… To, co vypadá zvnějšku jako klid, je vevnitř dost, alespoň z pohledu Dáši, prohnilé. Plíživě přichází rozluka páru, který se kdysi miloval.

Své vyprávění tak autorka začíná rovnou u mladého milence Jakuba, s nímž Daisy, Dáše dal tuto přezdívku, prožívá znovu svobodu. Ve světě tolik vzdáleném tomu původnímu. Po letech se opět cítí být ženou ve všech směrech. Užívá si nezávazného sexu, prvně vyzkouší drogy, znovu objevuje krásy vlastního těla, vyráží na večírky, které se protáhnou až do dalších dnů…

Spisovatelka knihu definovala jako „bouřlivé, syrové a vášnivé vyprávění o rozchodu“. A takový její poslední román skutečně je. Dokážete-li se přenést přes používanou slovní zásobu, literární experimenty, dostanete od Radky Třeštíkové to nejlepší, co zatím napsala. Potvrdila v něm i svou pověst autorky perfekcionistky. Pro milovníky, milovnice pořádku kapitoly poskládané v knize na přeskáčku očíslovala. Kdo chce číst příběh chronologicky, může. Stačí postupovat od 1 do 13 dle obsahu na konci.