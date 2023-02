RECENZE: Kandidát z Oráčova. Politická fraška Jakuba Železného

Přestože v něm vystupuje několik reálných osob (předseda Senátu Vystrčil, ústavní právník Kysela), autor tvrdí, že jde o „textové cvičení na teoretické téma“. Pokud by měl čtenář pocit, že mu to něco připomíná, půjde prý „o interpretaci, na niž má jistě právo, ale nemusí nijak korelovat s autorským záměrem“.

Zápletka se skutečně nikdy nestala, leckomu ale může připadat povědomá. V zemi se právě blíží prezidentské volby a jeden z kandidátů, politik a podnikatel, je ještě před jejich vrcholem odsouzen do vězení za podvod na šestatřicet měsíců nepodmíněně.

Přestože kandidát už sedí za mřížemi, volby dokáže vyhrát. Přesněji řečeno to dokáže jeho marketingový a PR guru Matouš Běhounek, který zná všechny finty protřelých spin doctorů.

Zdrojem humoru je v Kandidátovi z Oráčova hlavně rozpor mezi tím, co se skutečně říká na poradách a co pak politici a jejich manželky říkají v médiích. Žena úpí, že nechce, aby do toho manžel šel, a vyvolává soucit, zatímco ho do funkce ve skutečnosti tlačí.

Manipulace dosahuje vrcholu v novinovém rozhovoru. Autor poskytuje čtenáři vedle sebe to, co vzteklý kandidát skutečně řekl, i to, co pak vyšlo pod Běhounkovou taktovkou. Že jsou v obou verzích značné rozdíly, není třeba rozvádět. Následně předseda Senátu s profesorem práva a s notářem zamíří přímo do věznice Oráčov, kde vítěz sedí, aby mohl provést slib a byl tak oficiálně uveden do funkce.

Samotná zápletka je zábavná a některé dialogy s kandidátem přinášejí i dostatek verbálního humoru, novelka je ale příliš strohá a stručná. Neposkytuje prostor pro to, aby se čtenář do příběhu vžil. Postavy také postrádají vnitřní život. Text působí jako slibná demoverze něčeho, co by ještě mohlo být rozpracováno.