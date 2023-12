RECENZE: Fotografka Marie Tomanová se vydává do duší mladých Newyorčanů

Fotografka Marie Tomanová patří k Čechům, kteří uspěli i na velkém americkém trhu. Od roku 2012 žije v New Yorku. Její původ ale můžeme hledat v moravském Mikulově, kam se s radostí vrací. Tento měsíc navštívila také Prahu, aby uvedla svou výstavu 5 East Broadway v galerii Fotograf. Expozice je jejím freudovským výletem do duší mladých Newyorčanů. Zhlédnout ji můžete do 16. prosince.

Foto: Marie Tomanová Natalie (2023)

Článek Marie Tomanová vystavovala v řadě světových měst, včetně Paříže, Berlína nebo Tokia. Spolupracovala s módním domem Gucci nebo se společností Meta. V roce 2024 o ní vyjde také dokument v produkci HBO. Vernisáž výstavy 5 East Broadway vzbudila mezi Pražany velký zájem. Ukázala tak, že kromě New Yorku Tomanovou, i když o trochu později, objevila také Praha. Tomanová byla z velké účasti dojatá, což bylo zřejmě potrženo tím, že česká identita je pro ni stále zásadním životním tématem. I když právě české školství a to, že jím nebyla jako umělkyně pochopena, bylo jedním z důvodů, proč zemi opustila. Ve vystavovaných fotografiích ale příliš češství nenajdete. Jedná se o sérii portrétů mladých lidí, kteří jsou na první pohled Newyorčané. Nebojí se vypadat jinak než podle mainstreamových zvyklostí a definic krásy. Nagelované zelené vlasy, výrazné outfity i odhalená kůže, ale také pohledy, za kterými jsou silné osobnosti mladých lidí a jejich sny a životní příběhy. Fotografka Marie Tomanová: Z Mikulova na Times Square Tomanová poprvé představila výstavu, která kombinuje černobílé a barevné fotografie s krátkými filmy. Právě ty, v galerii schované pod schody ve sklepním prostoru, působí vlastně symbolicky. Návštěvník z fotografií nejprve pozná několik osobností, do kterých si může promítnout vlastní představy a vymyslet jim příběhy a osudy. Když poté sejde níže, vstoupí také hlouběji do jejich duše. Ve filmech vidí objekty z fotografií otevřeně mluvit o svých životních snech a nočních můrách. Z každého záběru je více než jasné, že Marie Tomanová má nakažlivou pozitivní energii – nikdo na kameře se neubrání smíchu či tanci. Foto: Marie Tomanová +3 Umělkyně si na nafocení série fotografií pronajala malé studio v živé newyorské čtvrti Chinatown. Jeho prostorové omezení způsobilo jakousi intimitu a blízkost mezi ní a modely. Každá fotografie kromě portrétu mládí a individuality tak ztělesňuje i městskou esenci New Yorku. Požární schodiště či výhledy ukazují autorčinu fascinaci a spjatost s jejím adoptivním domovem a jeho lidmi. Jako by říkala, že New York vás přijme, ať už jste kdokoliv, vypadáte jakkoliv a sníte o čemkoliv. Americký sen má v podání Tomanové mnoho podob. Marie Tomanová: 5 East Broadway Místo konání: Galerie Fotograf, Jungmannova 7, Praha Hodnocení: 90 %