RECENZE: Čeho je moc, je příliš i v Perinbabě

Stačil v ní naopak oživit, samozřejmě digitálně, představitelku titulní hrdinky Giullietu Masinu. Manželka a múza velkého italského režiséra Federika Felliniho hrála Perinbabu v prvním filmu, zemřela devět let po jeho premiéře.

Celá Jakubiskova tvorba byla prodchnuta fantazií, která neznala hranice ani překážky. Osobitý výtvarník a filmař se ani v notně pokročilém věku neváhal seznámit a spřátelit s těmi nejmodernějšími technologiemi a využít je k ještě větším kouzlům a trikům, než jakými se ve svých vždy výtvarně výrazných dílech vyjadřoval většinu svého tvůrčího života.

Jenže známé rčení o ohni platí i pro technologii. Je to dobrý sluha, ale špatný pán. A právě to se Jakubiskovi v jeho posledním filmu stalo a vymstilo. Zjevně okouzlen možnostmi natočit libovolné množství opulentních scén jako by zapomněl, že v každém vyprávění, a pro pohádkové to platí neméně, je nejdůležitější příběh. Takový, u něhož je podstatné nejen jak, ale také proč se vypráví, jakou má dramatickou stavbu a jak se s ním vypořádají herci.

V Perinbabě a dvou světech hoří ohně, propadají se skály a stoupají moře, sníh se valí, větry dují, boří se a zase skládají stavby. Jakubiskův dvorní kameraman Ján Ďuriš snímá celky nádherné podzimní i zimní krajiny.

Postavy létají vzduchem na důmyslných strojích, čarodějnice tančí s košťaty, vesničané křepčí, válečníci se bijí v rozmáchlých choreografiích, masky a kostýmy vyjadřují nejrůznější možné folklórní, rozhodně však fantazijní kultury. Celkově je toho všeho až moc, nicméně výtvarně jde nepochybně o Jakubiskův osobitý odkaz.

Kámen úrazu je příběh sám a jeho scenáristické ztvárnění. Hlavní hrdina Lukáš, syn Alžběty a Jakuba z Perinbaby, by i po matčině smrti chtěl zůstat doma ve mlýně, ale matčino přání, aby šel do světa hledat lásku, vyplní paní větru a sněhu Perinbaba.

Zničí mu mlýn, takže mladíkovi nezbývá než vyrazit. Perinbaba mu na cestu pošle na zem roztomilého psa, kterého Lukáš pojmenuje Ucho a který mu má pomáhat. To také činí, když všude, kam přijdou, na Lukášův pokyn něco zničí, aby to mladík mohl opravit a získat za to odměnu.

Foto: Bontonfilm Perinbaba a dva světy. Lucie a Lukáš

Na tuto cestu „od lumpárny k lumpárně“ jsou navěšeny mnohé odbočky, pohádkové motivy, které se zjevují, mizí a zase zjevují většinou bez předchozího varování a pohříchu i beze smyslu, který je v té změti skoro nemožné najít. Tím je bohužel film pocitově mnohem delší než reálných sto sedm minut. Nad celým dějem by člověk mohl klást libovolné množství otázek, ale odpovědi na ně by hledal marně.

Lukáše pronásleduje celou dobu Perinbabina zlá sestřička Zubatá, která ho chce - bůhví proč - zabít. Tu i onde se zjevuje cirkusová skupina cikánských dětí Dana Nekonečného, který ve své typické kreaci vypráví příběh o zemi hojnosti, kde na stromech rostou koláče a v potoce teče mléko. Nejvtipnější chvíle filmu pak přijde, když je bičován za podvod, protože „koláče by přece na stromech ztvrdly a mléko by se ušpinilo od bláta.“ Bingo. Jinak se humor vyskytuje v podobě koktání, pletení hlásek ve slovech a četného povykování.

Foto: Bontonfilm Perinbaba a dva světy. Darija Pavlovičová jako Zubatá

Herecky je Perinbaba a dva světy slabá. Jakubisko obsadil do hlavní role Lukáše Frlajse, který už má sice několik zkušeností, ale je to hlavně youtuber, a tak rozsáhlou roli rozhodně neutáhne. Nemluvě o tom, že mu chybí sebemenší pohádkové charisma. To by se ostatně vzhledem ke scénáři a celkovému pojetí postavy darebáka, který se živí de facto nemravným způsobem, těžko dolovalo i lepšímu herci.

Lépe na tom není ani představitelka Lukášovy většinou ubulené milé Lucie, debutující Valéria Frištiková. Chybějí jí herecké předpoklady i charisma, naštěstí se však ve filmu objevuje mnohem méně, až zhruba od poloviny. Ostatní postavy mají relativně málo prostoru, vesměs jsou však nevýrazné a nezajímavé, protože nejsou dobře napsané.

Jazykově film přeskakuje z moderního žargonu („jak jako“) do rádoby pohádkových či archaických slov a dialogů a doslova za uši rvoucí český dabing je skoro nesnesitelný.

Celkově Jakubiskův film nedopadl dobře, ale čiší z něj alespoň jistota, že po výtvarné a fantazijní stránce zůstal filmař až do konce nezaměnitelný a svůj.

Perinbaba a dva světy Česko, Slovensko 2023, 107 min. Režie: Juraj Jakubisko, hrají: Lukáš Frlajs, Valéria Frištiková, Daniel Nekonečný, Darija Pavlovičová a další Hodnocení: 40 %