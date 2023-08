Profesorka Petra James: Po Kunderovi zůstává prázdné místo

Vždy to jasně odráželo dobové diskuse, které byly relevantní pro francouzskou či belgickou politickou a kulturní situaci, stejně jako je tomu v případě reakcí českých. V době Kunderova příchodu do Francie v roce 1975 se francouzští intelektuálové stále ještě vyrovnávali s revolučními událostmi svého května 1968, po kterém následovala politicky nejradikálnější dekáda poválečné Francie a během které mnoho předních představitelů francouzského kulturního života zaujalo vypjaté levicové postoje.

Jaké byly reakce francouzských intelektuálů na invazi východních vojsk do Československa v roce 1968?

Různé. V některých případech vnímali Francouzi reformní snahy pražského jara s nedůvěrou a kriticky. Šok způsobený invazí do Československa však přispěl k rozchodu některých francouzských i belgických intelektuálů s jejich komunistickými stranami, které odmítly invazi jasně odsoudit. Za vyjádření podpory pro Československo pak byli někteří z francouzské a belgické komunistické strany vyloučeni nebo dobrovolně odešli. Následně se z alternativních pozic někteří aktivně angažovali v sedmdesátých a osmdesátých letech při podpoře československého a obecně východoevropského disentu.

Týká se to i Milana Kundery?

Ano. Fakt, že po svém příchodu do Francie působil nejdříve na univerzitě v Rennes, jejíž filozofická fakulta patří i dnes k silně levicově orientovaným, s historicky silnou komunistickou základnou, není náhodný.

Ráda bych také upozornila na to, že jedna z důležitých kritických analýz francouzského vydání Kunderových vybraných děl v gallimardovské edici Plejáda (2011) pochází právě z pera ve Švýcarsku působícího frankofonního literárního teoretika Jerôma Meizoze.

Soustředit se na zobrazování sexuality v Kunderových dílech by bylo příliš zjednodušující. Mnoho laureátů Nobelovy ceny explicitně laděnými erotickými scénami ve svých dílech nešetřilo a komisi to zjevně od udělení ceny neodradilo. Poukazovat na tuto stránku Kunderovy tvorby by také nebylo nic nového ani originálního. Na jednostranné zobrazování intimního vztahu ženy a muže a na častou schematičnost Kuderových ženských postav reagovala kriticky například již v roce 1968 spisovatelka Zdena Salivarová v povídkovém souboru Pánská jízda.