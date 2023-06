Pražské Quadriennale: dýchající jehly, mizející hmota, nahota a úzkost

„Nejsem z divadelního prostředí, pohybuji se v galeriích. Dělám hlavně počítačovou animaci. Před osmi lety jsem si udělal skicu toho, co vidíme dnes, následně jsem realizaci představil v brněnské Fait Gallery, kde si toho někdo z Quadriennale všiml. A vyzval mě, ať to přihlásím do dalšího ročníku,“ řekl Právu David Možný.