Písničkář Ziggy Alberts: Hudba a oceán se doplňují

Byl jsem překvapen, protože jsem nikdy nevyjádřil chuť být umělcem. Do té doby jsem vůbec o ničem takovém neuvažoval, ale docela rychle mě to začalo bavit. Vždycky jsem byl kreativní a něco jsem psal. I když to nebyly písničky, ale třeba články o surfování. Nikdy to tedy nebylo úplně o rozhodnutí, prostě jsem se hudbě začal věnovat pro radost a nikdy jsem neměl pocit, že to je práce. Takže je to nejlepší práce na světě.