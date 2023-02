Otevírá se obchodní dům Zlatá labuť a začíná okupace

Seriál podle scénáře Jana Coufala režírují Braňo Holiček a Biser A. Arichtev. Hlavního hrdinu, majitele obchodního domu Petra Kučeru hraje Adam Vacula, který má filmové zkušenosti například i z marvelovky Falcon a Winter Soldier.

O své postavě říká: „Je to člověk, který přijíždí ze zahraničí, odkud si přivezl inspiraci, vizi a sen, který tady realizuje v podobě Zlaté labutě. Přiváží do Prahy ve třicátých letech něco, co tady ještě nikdy nebylo. A baví mě, že je to sen, který plní svědomitě, a stejně tak přistupuje k lidem, kteří ve Zlaté labuti pracují.“

Do cesty se mu postaví Bára Veselá ztvárněná Martou Dancingerovou. „Moje postava má docela pestrý vývoj. Začíná trochu jako holka ulice, která nezřídka podniká protizákonnou činnost. Ve Zlaté labuti se schovává před velkým průšvihem. A shodou okolností dostane příležitost dát životu nový směr,“ uvedla herečka.

Foto: Milan Malíček, Právo Nový televizní seriál televize Nova Zlatá labuť. 1. díl byl představen v kině Lucerna. Na snímku herci Adam Vacula, Beáta Kaňoková, Simona Lewandowská a Marta Dancingerová.

Rodiče Rudolfa a Boženu Kučerovy, bohaté průmyslníky, kteří mají tři elektrárny a nyní otevírají velký obchodní dům, hrají Petr Kostka a Daniela Kolářová. Další role ztvárnili například Kristýna Ryška, Petr Stach, Robert Mikluš, Kryštof Bartoš, Beáta Kaňoková či Simona Lewandowská.

„Na samotném začátku jsem prosil autory, aby hledali klíč k tomu, aby seriál měl to své ‚TO‘, proč by ho diváci chtěli sledovat dál a dál. Co je zajímavé v příběhu, zjistí velmi záhy. Je tam také pár tajemství, která diváci budou odhalovat, jak se bude děj rozvíjet. To je myslím hodně zajímavé a třeba se právě to stane oním ‚TO‘, pro které ho diváci budou každý týden vyhledávat,“ uvedl jeden z režisérů, Biser A. Arichtev.

Kulisy obchodního domu Zlatá labuť vznikly v pražských Kbelích v ateliérech Dramedy Studios, kde produkční společnost na ploše větší než 2500 metrů čtverečních postavila hned několik sekcí obchodního domu.

Inspirace Broukem a Babkou

Aby si lidé mohli udělat představu, jak to doopravdy na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století vypadalo, jak se v této době podnikalo, stavělo nebo co se nosilo, přináší televize na svém webu nova.cz sedmidílnou dokumentární sérii režisérky Jany Počtové.

Ta se všechno zmíněné rozhodla ukázat na příběhu Jaroslava Brouka a Josefa Babky, kteří stvořili obchodní impérium a českému zákazníkovi umožnili nákup v absolutním luxusu. Poté, co začali jako dovozci kávy, postavili ve všech koutech republiky nejmodernější obchodní domy své doby a lidem nabídli vše od ponožek až po motocykl.

Jaroslav Brouk pak v březnu 1939 v Praze otevřel obchodní dům Bílá labuť s eskalátorem z přízemí do prvního patra, který byl prvním pohyblivým schodištěm ve střední Evropě umístěným uvnitř objektu.