Orgasmus jako lakmusový papírek

Série osmi zhruba šestnáctiminutových dokumentů vznikla na motivy knihy socioložky Kateřiny Liškové (1976) Sexual Liberation, Socialist Style, která vyšla před čtyřmi lety v nakladatelství Cambridge University Press a dosud nebyla přeložena do češtiny. Docentka Lišková je rovněž hlavní účinkující v seriálu.

Nejprve hlavní pozitiva. Po formální stránce se autorce scénářů, režisérce Kateřině Kořínkové Sobotkové podařilo vytvořit svižnou dokumentární sérii, která by mohla být klidně uvedena v běžném televizním vysílání.

Už zmíněný údaj, že za více než čtvrtstoletí jeho terapií prošlo asi jen 250 párů, naznačuje, že šlo o limitovanou praxi. Do Kroniky orgasmu by se dala dodat další příbuzná témata, která by vedla k opačným závěrům. Třeba porodnictví před rokem 1989, s jehož dědictvím se stále nejsme schopni vyrovnat, bylo vše jiné než pokrokové, liberální a vstřícné.