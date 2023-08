OBRAZEM: Iva Kubelková sní tančit ve StarDance na finskou píseň z Eurovize

Soutěžní páry začaly trénovat v srpnu. „Když bych si měla vybrat jednu píseň, na kterou bych si chtěla ve StarDance zatancovat, tak by to byla skladba Cha Cha Cha. Finský zpěvák Käärijä s ní letos skončil stříbrný na Eurovizi. Představuji si, že kdyby Dušan Kollár z Moondance Orchestra dal naživo text ve finštině, byla by to naprostá pecka,“ říká Iva Kubelková.

Její taneční partner Martin Prágr se zase zamýšlí nad tím, co může svou tanečnici naučit: „S pokorou budu Ivu učit tančit tak, aby i ona na parketu zažila krásnou část svého života. Tak jako já, když jsem v dětství s tancem začínal. Je to zážitek, na který se nezapomíná, a mým úkolem je, aby pro ni byl co nejpříjemnější.“

Foto: Mikuláš Křepelka +8

Co se týče diváků, má také jasno: „Šel jsem do StarDance s tím, že chci divákům ukázat ty nejlepší choreografie. To je moje motivace.“

Seznam soutěžících 2023 Eva Adamczyková (snowboardistka)

Marek Adamczyk (herec)

Iva Kubelková (moderátorka)

Vavřinec Hradilek (vodní slalomář a kajakář)

Ivana Chýlková (herečka)

Tereza Mašková (zpěvačka)

Darija Pavlovičová (herečka)

Richard Krajčo (zpěvák a herec)

David Prachař (herec)

Josef Maršálek (cukrář)