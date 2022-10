Nové knihy: Nosková, Browder a Kundera

Marek Epstein: Země

Lea o všechno přišla. Několikrát. Válka jí vzala rodinu, komunisti dceru, škodolibost osudu partnera. Naštěstí ale dostala do vínku nevšední dar – téměř nadpřirozenou fyzickou sílu. Znovu a znovu ji ve svém těle nalézá, aby přemohla strach, aby našla dceru Mirabelku, aby si udržela lásku. Bude jí ale její dar na to všechno stačit?

Listen, 424 stran, 399 Kč

Joy Fieldingová: Slepá ulička

Dusnou červencovou nocí zazní střelba. V nenápadné slepé uličce byl někdo zastřelen. Ale kdo? A proč? V ospalé předměstské uličce žije pět rodin. Na první pohled by nikdo nepoznal, že by mohlo být něco v nepořádku. Ale jak se ukáže, každý skrývá své tajemství a každý má nějakou svou nezahojenou jizvu. A všichni mají přístup ke zbrani. Kdo však dostal osudnou ránu?

Ikar, 360 stran, 399 Kč

Soňa Hrabec Kotulková, Michal Hrabec: Manželé v běhu

Jsou dva a jsou sví. Ona je Býk a on Beran. Ona dámička, která odjakživa nesnášela běhání i soutěžení. On kluk, co běhal každý den do školy a taky závodil. Ona byla odjakživa samá ruka, samá noha a snědla toho víc než všichni chlapi v rodině. On se sportem praštil v pubertě a postupně se projedl k váze menšího slona, takže bez zadýchání nevyšel ani schody.

Stačila jedna pracovní porada v redakci a svět se jim obrátil naruby. Soňa jako mávnutím kouzelného proutku vyměnila podpatky, sukně a parfémy za tenisky a zpocená trička. A pak se na jednom závodě potkali.

Ikar, 224 stran, 329 Kč

Lada Nosková: Vyladěno na talíři

Po velkém úspěchu své kuchařské prvotiny Štěstí na talíři přichází známá nutriční koučka Lada Nosková s další várkou vyladěných receptů, určených všem, kdo chtějí jíst zdravě a zaručeně zhubnout.

Osm kilo dole za deset týdnů! Bez hladovění, bez stresu, bez předsevzetí, které stejně nedodržíte. S klidným svědomím si tak můžete dopřát ovocné knedlíky, knedlo vepřo zelo a čokoládový dort.

Najdete zde i inspiraci na superrychlé recepty, když právě nestíháte, či tipy na krabičky nejen do práce a na výlety. Tato kniha bude ideálním pomocníkem na vaší cestě k vyladěnému životu i stravě.

Esence, 296 stran, 599 Kč

Bill Browder: Zmrazeno: Případ Magnitského

Kniha Billa Browdera o vraždách na objednávku, korupci a praní špinavých peněz v putinovském Rusku by skutečně mohla být zábavnou beletrií, kdyby se nejednalo o skutečnost. Duchovní otec takzvaného Magnitského zákona, jehož obdobu letos v létě schválila česká vláda, podrobně popisuje, jak se Putin a jeho věrní obohatili o stamiliardy dolarů a následně se všemožnými způsoby snažili odstranit kohokoli, kdo jejich nakradené bohatství ohrožoval.

Dokořán, 352 stran, cena 499 Kč

Tomáš Gavlas: Karlaz: Posel je zprávou

Kristina přijíždí vyřídit záležitosti související s úmrtím svého otce, ale v jeho srubu objevuje jen urnu s popelem a dopis ve, kterém je napsáno: „Vezmi mě prosím na poslední cestu na ostrov Patmos.“ Představa nebezpečné cesty se jí příčí a obsah urny se chystá vysypat na vyhlídce nad řekou. V poslední chvíli jí v tom však zabrání Karlaz, učitel jejího otce. Kristina nakonec odchází, aby viděla svět, zažila dobrodružství, poznala sama sebe a vrátila se jako někdo jiný. Někdo, kým skutečně je.

Tomáš Gavlas Publishing, 176 stran, 299 Kč

Cruja Šalevová: Bolest

Mnoho let po bolestném rozchodu se k Iris vrací její dávná láska z mládí a přináší do jejího života radost, vášeň i hořkosladké vzpomínky. Iris, úspěšná ředitelka jedné jeruzalémské základní školy, která před deseti lety utrpěla vážná zranění při teroristickém útoku, se ocitá na rozcestí. Má dovolit milenci z mládí vyléčit staré rány a ulevit jí od bolesti? Nebude uzdravení vykoupeno bolestí jejích nejbližších?

Práh, 400 stran, 449 Kč

Světlo v okně: Marion Kummerowová

Margarete se vypotácí z trosek vybombardovaného domu. Prach kolem ní sedá jako sníh. Člen vyprošťovací čety se jí ptá, jestli nepotřebuje pomoct.

Margarete Rosenbaumová pracuje jako služka u vysokého nacistického důstojníka. Když je jeho dům vybombardován, ona jediná přežije. A když si ji navíc spletou s důstojníkovou dcerou, rozhodne se, že se chopí příležitosti…

S novou identitou za sebou nechává svůj židovský původ a zdá se, že je relativně v bezpečí, dokud ji nevypátrá syn jejího bývalého zaměstnavatele a zároveň její „bratr“, důstojník SS Wilhelm Huber.

Fortuna Libri, 288 stran, 429 Kč

Petra Langová: S duší lvice

Třiadvacetiletá Lenka má už od dětství dva tajné sny – stát se malířkou a zjistit, kdo je její skutečný otec. Mlhavá vzpomínka na setkání s ním a záhadný medailon, který nosí na krku, jsou však to jediné, čeho se při svém pátrání může chytit. Na popud kamarádky Annie a jejího partnera opouští rodnou vesnici, přijímá místo hotelové recepční v Praze a objevuje novou stopu, která by ji k otci mohla dovést. Do cesty jí vstupuje celá řada překážek a nečekaných seznámení, ale taky jedna velká, i když dost komplikovaná láska. Je pro ni člověk s dosud nevyřešenou minulostí vážně ten pravý?

Fortuna Libri, 352 stran, 399 Kč

Sophie Haydocková: Čtyři múzy

Vídeň začátku 20. století je plná umění, hudby i radikálních myšlenek. Egon Schiele maluje své modelky odvážným novátorským způsobem. Kdo jsou ale ženy, které shlížejí z jeho obrazů? Čtyři ženy Schieleho života, které jsou navždy součástí jeho slavného díla, vyprávějí svůj příběh velké lásky, vášně a zrady, kterým jsou všichni neúprosně a neoddělitelně navzájem spojeni. Plamen v jejich nitru totiž dokáže nejenom uchvátit, ale i spálit.

Metafora, 448 stran, 479 Kč

Věra Fojtová: Smrt lehkovážné milenky

Ben Satler uvízl po jedné úspěšné akci drápkem na čas mezi kriminalisty, nikoli jako vyšetřovatel, ale stále jako novinář. Rok sice pracoval jako tiskový mluvčí policie, ale tato práce mu uspokojení nepřinesla, a tak v okamžiku, kdy se naskytla možnost přejít do redakce časopisu Crimi Secret, okamžitě jí využil. Jednoho dne mu zavolá jeho známá, policistka Bára Divišová, a seznámí ho se záhadným případem smrti mladé dívky, jejíž mrtvola byla nalezena v parku. Ben neváhá ani chvíli a okamžitě se pouští do pátrání.

Moba, 266 stran, 269 Kč

Luděk Kubát: Soucit musí stranou

Výtvarník Ctirad Karafiát spolu se svým kamarádem objeví při hledání polodrahokamů pod hromadou kamení mužské tělo. Vše nasvědčuje tomu, že proslulý hledač nerostů, kterých se v Krušných horách nachází nespočetně, zemřel nešťastnou náhodou. Když je však pohřešována i jeho spolupracovnice, nastupuje na scénu klášterecká mordparta, která začíná rozplétat složité vztahy mezi zemřelým a jeho nejbližšími. Ctirad začíná bez ohledu na důrazné varování kapitána Beránka i své manželky Šárky pátrat na vlastní pěst a dostává se, jak je pro něj obvyklé, do vskutku nebezpečných situací…

Moba, 280 stran, 299 Kč

Ivana Fajnorová: Emilka

Emilka přišla na svět za první republiky na dědině nedaleko Brna a odešla z něho, když se její země stala znovu svobodnou. Tento kraj nikdy neopustila a svůj život prožila ve 20. století plném událostí, jejichž důsledky ovlivnit neuměla. Přestože byl Emilčin život protkán radostmi i bolestmi obyčejného člověka, nikdy neztratila sílu jim statečně čelit. Tento román je o opravdové lidskosti, o kráse čirého dobra a o duších obyčejných lidí, jejichž příběhy známe i ze svého vlastního okolí.

Jota, 391 stran, 448 Kč

Milan Kundera: Nevědění

Příběh o návratu emigrantů do porevoluční vlasti vyšel již ve více než padesáti zemích. V České republice ho vydalo loni poprvé nakladatelství Atlantis. Do češtiny ho převedla Kunderova tradiční překladatelka Anna Kareninová. Věčné téma návratu z ciziny je zde konfrontováno s Homérovou Odysseiou. Autor zjišťuje, že návraty nejsou možné. Ani do místa, ani do času, ani do vzpomínek. Text čte člen Činohry Národního divadla Radúz Mácha. Jde teprve o druhou českou audioknihu s dílem Milana Kundery (jako první vyšla v roce 2018 Nesnesitelná lehkost bytí).

Supraphon, 4 hodiny 40 minut, 359 Kč