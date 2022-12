Nové knihy: Cápová, Cognetti a Dobiášová

Paolo Cognetti: Osm hor

Ať už je osud cokoli, přebývá v horách, které máme nad hlavou – pro protagonisty románu Osm hor platí tohle tvrzení beze zbytku.

V horách se do sebe zamilovali rodiče Pietra, jednoho ze dvou hlavních mužských hrdinů, v horách se Pietro seznámí s Brunem, svým nejlepším kamarádem. Výšlapy do hor se stanou výchovnou metodou Pietrova otce, samotářského chemika střádajícího v šedi Milána svůj vztek na celý svět i svůj stesk po horských vrcholech. Také Pietrův i Brunův dospělý život bude pevně svázán s horami.

Odeon, 232 stran, 329 Kč

Foto: Odeon Obal knihy

J. P. O´Connel: Hotel Portofino

Ve dvacátých letech 20. století otevírá Angličanka Bella Ainsworthová hotel v malebném městečku Portofino na idylickém italském pobřeží.

Snaží se poskytnout své rodině nový začátek v situaci, kdy její vztah s manželem prochází krizí, mladší syn zemřel a starší se vrátil z války se zraněním. Bella vkládá do nového hotelu velké naděje, ale musí se potýkat s mnoha osobními i provozními těžkostmi, a navíc je vše ovlivněno drsným nástupem italského fašismu a vyděračstvím místního fašistického politika Danioniho…

Ikar, 352 stran, 399 Kč

Foto: Ikar Obal knihy

Anna Toddová: Nejjasnější hvězdy

Karina vyrostla na vojenské základně a ví, jaký chaos a komplikace to do života přináší. Snaží se proto vést klidný dospělý život ve svém malém domku. Neznamená to však, že by se k rodině obrátila zády. Naopak – to ona drží rodinu pohromadě, například když má její bratr Austin problémy se zákonem.

Karina ví, že by se měla soustředit i na sebe. Nemusí pořád všechny zachraňovat. Když se ale Austinovo chování začne zhoršovat, Karina ztrácí pevnou půdu pod nohama. A tehdy ho potká…

Kael je dvacetiletý pohledný voják, který se vypořádává se zážitky ze dvou misí v Afghánistánu. Je mlčenlivý a uzavřený. Karina si však zvykne na jeho tichou přítomnost, která jí dodává klid, jaký už dlouho necítila. Tato iluze však nemůže trvat věčně…

Yoli, 392 stran, 359 Kč

Foto: Yoli Obal knihy

Jana Brázdilová, Barbara Nesvadbová, Pavlína Saudková: Hovory s terapeuty

Rozhovory s předními českými terapeuty a psychoterapeuty o vnitřních konfliktech, partnerských krizích, paralelních vztazích, depresích, úzkostech, o pocitech, emocích, cestách ke štěstí, ale i o závislostech a o smrti vycházejí z prožitků a životních osudů konkrétních osob. Před čtenářem se tak rozehrává začátek skutečné terapie.

Universum, 184 stran, 359 Kč

Foto: Universum Obal knihy

Tomasz Duszyński: Glatz

Kladsko, jaro 1920. Profesor místního gymnázia nalézá na mostě zmrzačené tělo. Jen o několik dní dříve byl na ulici zastřelen vojenský důstojník s vysokou šarží. Co tyto vraždy spojuje, jestli tedy vůbec něco? Mají se obyvatelé městečka Glatz obávat nálezu dalších obětí? A proč byl k vyšetřování obou vražd povolán až z Berlína armádní vyšetřovatel, kapitán Wilhelm Klein, jehož minulost je stejně záhadná jako spáchané vraždy? Klein za pomoci vzdorovitého strážmistra Koschella a policejního asistenta Jürgena Rotha zahajuje vyšetřování. Ví, že překážkou se mu stanou nejen představitelé místní samosprávy, ale i vlastní slabiny.

Slovart, 296 stran, 349 Kč

Foto: Slovart Obal knihy

Michal Stehlík, Martin Groman: Přepište dějiny podruhé

Dějiny jsou přepisovány odjakživa a vlastně stále. A tak není divu, že autoři podcastu po úspěšné první knize přicházejí s jejím pokračováním. Proč jsou u nás premiéři stále tak trochu ve stínu Hradu? Jak odcházejí naši prezidenti? A kdo vlastně na Hradě vládne a jací lidé zde sloužili českému státu? Přepisoval dějiny i takový Masaryk? A jak se do nich zapsal Dubček? Máme rádi své generály, nebo si jich moc nevážíme, a proč se v roce 2022 vrátily ozvuky španělské občanské války? Chybět nebude ani vztah Čechů a Němců ani téma Rusko a jeho poměr k sousedům blízkým i vzdáleným.

Jota, 304 stran, 498 Kč

Foto: Jota Obal knihy

Tereza Dobiášová: Tisíc let samoty

Třem sestrám, Kazin, Tetas a Liban, byly dány do vínku rozdílné vlastnosti – jedna nahlíží do minulosti, jedna do budoucnosti a jedna žije v sepětí se současností. Když se jejich síly spojí, nastane nový věk. Autorka líčí českou zemi jako místo, kde žijí obři a draci a kde jsou přírodní síly mocnější než síly lidské. Příběh, který buduje, se samozřejmě podobá příběhu Krokových dcer, s pověstí z Kosmovy kroniky ale nemá společného víc, než je nutné.

Tisíc let samoty je román o konci mytického věku, kdy vládly ženy, o době, kdy se rodí nový svět – takový, jaký ho známe.

Jota, 376 stran, 498 Kč

Foto: Jota Obal knihy

Irena Cápová: Královna všech

Britská královna Alžběta II. zemřela 8. září 2022. Odešla v úctyhodném věku 96 let, jen několik měsíců poté, co v červnu oslavila své platinové jubileum, sedmdesát let na trůně. Její příběh je bez nadsázky příběhem století. Britská panovnice desítky let budila všeobecný respekt, úctu a sympatie – a to i v zemích, které se samy dávno monarchie zbavily. Když zemřela, jako by se celý svět na chvíli zastavil. Autorka vás provede tímto příběhem a odpoví na otázky, proč se vlastně těšila královna Alžběta II. takovému všeobecnému respektu a popularitě, jaký je její odkaz v současném světě, co se bude dít nyní, když se britským panovníkem stal někdejší princ z Walesu, Charles, nový král Karel III.

barecz & conrad books, 224 stran, 490 Kč

Foto: barecz & conrad books Obal knihy

Alexandra Potterová: Jedna dobrá věc… a život znovu začíná

Liv Brooksová se ještě nevzpamatovala z bolestivého rozvodu. Nejisté budoucnosti se impulzivně rozhodne čelit tím, že vymění svůj londýnský život za vesnici, kterou zná z dětství, a okolní rozlehlé kopce parku Yorkshire Dales, odhodlaná začít znovu. Ale nové začátky jsou těžší, než se zdá, a tak se osamělá a ztracená Liv rozhodne adoptovat Harryho, starého psa z místního útulku, aby jí dělal společnost. Brzy však zjistí, že není jediná, kdo potřebuje nový začátek.

Práh, 512 stran, 449,- Kč

Foto: Práh Obal knihy

Kirsty Manningová: Záhada rukopisu

Vězení Fresnes, rok 1940: Margot, bývalá komorná z luxusní vily na Riviéře, skončí ve vězeňské cele s novinářkou Joséphine. První dostala trest smrti za vraždu, druhá je členkou protinacistického odboje. Když později společně strádají v pracovním táboře, vzájemná náklonnost a důvěra jim pomohou přečkat nejhorší okamžiky. Domů se však vrátí jen jedna z nich.

Paříž, současnost: Evie žije s dospívajícím synem v Paříži, kde provozuje obchůdek s vzácnými knihami a botanickými tisky. Život by byl skvělý, jenže ona právě oplakává lásku svého života.

Metafora, 304 stran, 399 Kč