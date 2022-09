Nové album skupiny Dunaj uvádí klip k titulní písni Za vodou

„Až když jsme obě písně natočili, zmínil se Vladimír Václavek, že existují jakési jejich archivní verze, natočené v roce 1994, a když mi pak Volkmar Miedtke, u kterého Dunaj tehdy nahrával, poslal samostatné stopy Jirkova zpěvu, zapadly do našich nových nahrávek úplně přesně, aniž jsme to zamýšleli, měli jsme stejnou tóninu i tempo. Jsem teď moc rád, že na novém albu Dunaje zpívá i Jiří Kolšovský, obě písně působí jako most přes těch šestadvacet let,“ říká jeden z producentů alba Petr Ostrouchov.