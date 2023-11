Nová alba: Pokáč, Jimmy Buffett, November 2nd či Laura Veirsová

Písničkář Pokáč představuje po dvou letech nové dílko, které pojmenoval Rodinné album. Od doby, kdy se stal rodičem a jeho středobodem života a hlavní inspirací v hudbě je rodina, je to vše klíčovým tématem jeho tvorby, a tedy i nové desky.

Equal Strain on All Parts je dvaatřicáté studiové album amerického countryrockového zpěváka a skladatele Jimmyho Buffetta. Je to kolekce, která byla dokončena ještě před jeho smrtí 1. září letošního roku.